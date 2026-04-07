Oltre cento domande per il nuovo dirigente | il concorso costa di più

Il concorso per il nuovo dirigente tecnico del Comune ha ricevuto circa cento domande, portando a un aumento dei costi complessivi. Per completare la selezione, è stato necessario destinare ulteriori 10mila euro rispetto alle risorse inizialmente previste. La procedura di scelta si svolge attraverso una serie di esami e valutazioni, con l’obiettivo di individuare il candidato più adatto alla posizione. La procedura di selezione prosegue secondo il calendario stabilito.

Si allarga la corsa per il nuovo dirigente tecnico del Comune: le domande arrivate sono circa un centinaio e questo ha reso necessario un nuovo stanziamento di 10mila euro per portare avanti la selezione. La somma servirà a coprire le spese aggiuntive legate alla gestione automatizzata della preselezione e delle prove concorsuali, diventate più onerose proprio per l’alto numero di candidature presentate. L’amministrazione si prepara così a uno dei passaggi più delicati delle prossime settimane: individuare la figura che dovrà guidare il settore lavori pubblici-patrimonio oppure l’area gestione del territorio, a seconda delle esigenze organizzative e funzionali dell’ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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