Officina fantasma a Ponsacco | lavoratori in nero e veleni stoccati nel capannone Interviene la Finanza

Una recente operazione ha portato alla scoperta di un capannone industriale a Ponsacco, di oltre cento metri quadrati, utilizzato come officina non registrata. All’interno sono stati trovati lavoratori impiegati senza contratto e sostanze tossiche accumulate illegalmente. La Guardia di finanza ha effettuato un intervento per verificare la situazione e ha sequestrato materiali e documenti relativi all’attività clandestina.

PONSACCO – Un capannone industriale di oltre cento metri quadrati trasformato in una vera e propria attività imprenditoriale, ma completamente invisibile agli occhi del fisco. È la scoperta fatta dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Pontedera, che hanno individuato e smantellato un’officina meccanica clandestina nel territorio comunale di Ponsacco. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Pisa, si inserisce nel più ampio quadro dei controlli sul territorio volti a stroncare l’abusivismo, tutelare la concorrenza leale tra le imprese e combattere l’evasione fiscale. L’irruzione e i lavoratori irregolari. L’attività operava nel buio più totale dal punto di vista burocratico: nessuna autorizzazione amministrativa e zero versamenti all’Erario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Officina “fantasma” a Ponsacco: lavoratori in nero e veleni stoccati nel capannone. Interviene la Finanza Guardia di Finanza, controlli nel Sannio: scoperti lavoratori “in nero”Dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo sul sommerso da lavoro, ha... Sicurezza precaria e lavoratori in nero: sequestrato il capannoneIl 22 gennaio le fiamme gialle di Cittadella hanno effettuato un sopralluogo ad un'attività gestita da personale cinese nella zona industriale di... Officina sconosciuta a fisco sequestrata da Gdf nel PisanoUn'officina meccanica di oltre 100 mq, per gli investigatori totalmente sconosciuta al fisco e operante in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, ove venivano svolte prestazioni di m ... ansa.it Officina sconosciuta al fisco sequestrata dalla guardia di finanza nel PisanoSequestrata dalla guardia di finanza un'officina meccanica, di oltre 100 metri quadrati, totalmente sconosciuta al fisco e operante in assenza delle ... gonews.it