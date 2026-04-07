Durante una Pasquetta, un ambientalista ha commentato con una battuta sulla presenza di nutrie, paragonandole a topi. Ha aggiunto che, invece di utilizzare sieri genici sperimentali, si preferisce mangiare questi animali. La discussione ha attirato l’attenzione su come vengono trattati gli animali selvatici e sulle scelte alimentari fatte durante le festività. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’evento o sui soggetti coinvolti.

“A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topinutrie“. Nel video su Facebook il sindaco Michel Marchi, appassionato di cucina, ha spiegato le ricetta delle nutrie arrosto e del ragù di nutria usando come slogan ‘Domeniche sul fiume, domeniche NUTRIEnti!’. Questi mammiferi roditori hanno lasciato il loro habitat per colonizzare anche le grandi città come Roma, sono ormai diffuse con tanti avvistamenti nel Tevere. ADNKRONOS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Nutrie a Pasquetta, Bassetti: “è come mangiare topi”

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Nutrie grigliate o al vapore nel menù di Pasquetta, Bassetti: Sono praticamente dei topiNutrie come portata del menù di Pasquetta. Continua a far scalpore la proposta culinaria adottata dal comune di Gerre de' Caprioli ... dire.it

Nutrie arrosto a Pasquetta? Bassetti: Come mangiare i topiRoma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici ... iltempo.it

Dal video del sindaco di #GerredeCaprioli, appassionato di cucina, che propone ricette a base di #nutria e lo slogan “Domeniche sul fiume, domeniche NUTRIEnti!”, alle reazioni del mondo #medico: tra provocazione culinaria, dibattito sanitario e discussioni o - facebook.com facebook

Nel video pubblicato sul suo profilo Facebook, il sindaco Michel Marchi, appassionato di cucina, ha spiegato le ricetta delle nutrie arrosto e del ragù di nutria usando come slogan "Domeniche sul fiume, domeniche NUTRIEnti!". Questi mammiferi roditori hanno x.com