Nuovo trapianto al Monaldi salva la vita a un paziente durante le feste

Durante le festività pasquali, presso l'ospedale Monaldi di Napoli, è stato eseguito con successo un trapianto di cuore su un paziente. L'intervento dimostra che il programma di trapianti dell'ospedale continua a funzionare regolarmente. L'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli ha confermato l’avvenuto intervento e il recupero positivo del paziente. La struttura è riconosciuta come centro di riferimento per questo tipo di operazioni.

"Un nuovo trapianto di cuore eseguito con successo durante le festività pasquali conferma la piena operatività e l'elevato livello del programma trapianti dell'ospedale Monaldi, presidio di riferimento dell'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli", informa l'Ao campana. A ricevere il nuovo organo, si legge in una nota, è stato un uomo affetto da cardiopatia dilatativa terminale. Le sue condizioni cliniche vengono definite "buone" e "presto potrà essere dimesso per fare ritorno a casa". L'intervento è stato eseguito dall'équipe guidata dal cardiochirurgo Claudio Marra, che "ancora una volta ha affrontato con successo un caso ad alta complessità, restituendo una nuova vita a un paziente in condizioni gravissime", prosegue l'Ao. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Trapianto di cuore al Monaldi: intervento salva la vita a un paziente con cardiopatia dilatativaTrapianto di cuore eseguito con successo all’ospedale Monaldi di Napoli su un paziente affetto da cardiopatia dilatativa in fase terminale. Operazione complessa al Monaldi salva la vita a un paziente: “Restiamo un'eccellenza”Salvo grazie a un trapianto di cuore, Umberto (nome di fantasia a tutela della privacy) potrà tornare presto ad abbracciare i suoi cari. Temi più discussi: Morte di Domenico, l'ora del trapianto nelle relazioni della Polstrada sull'arrivo del cuore al Monaldi; Napoli, trapianto di cuore riuscito al Monaldi: Resta un’eccellenza; Bimbo Napoli, famiglia: da Monaldi silenzio su risarcimento. Ospedale: stiamo valutando; Domenico morto a Napoli, la lettera e le accuse al Monaldi: Ignorano risarcimento. Nuovo trapianto di cuore al Monaldi, operato 30enne con grave difetto cardiacoAll'Ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su paziente adulto dall'equipe del cardiochirurgo Claudio Marra ... fanpage.it Trapianti, intervento al Monaldi: cuore nuovo salva paziente«Un nuovo trapianto di cuore eseguito con successo durante le festività pasquali conferma la piena operatività e l'elevato livello del programma trapianti dell'ospedale Monaldi, presidio di ... ilroma.net *Nuovo trapianto di cuore al Monaldi di Napoli:salvato un paziente con cardiopatia dilatativa terminale. Intervento eseguito con successo dall’équipe del cardiochirurgo Claudio Marra.* Un nuovo trapianto di cuore eseguito con successo durante le festività pa - facebook.com facebook