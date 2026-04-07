Nella zona dei Campi Flegrei si sono verificate diverse scosse sismiche nelle ultime ore, con la più forte registrata alle 4.32 del mattino, con una magnitudo preliminare di 3.3. Le autorità monitorano costantemente la situazione, mentre la popolazione ha segnalato alcune vibrazioni percepite nelle aree vicine. Non sono stati riportati danni significativi o feriti fino a questo momento.

AGI - Nuovo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. La scossa più rilevante alle 4.32 del mattino, con magnitudo preliminare 3.3, a una profondità di 2,4 km ed epicentro nei pressi della Solfatara. Altra scossa avvertita dalla popolazione dell'area compresa tra Pozzuoli e alcuni quartieri di Napoli alle 4.38, di magnitudo 2,6. Non si registrano danni. In corso verifiche. Campi Flegrei, Ingv: "La vera insidia sono le esplosioni freatiche". "Il sistema è in movimento, e prima o poi accadrà. È un vulcano attivo. Anche il Vesuvio prima o poi erutterà. Ma oggi il magma non si muove. La vera insidia, adesso, è l'ipotesi di esplosioni freatiche: quelle sì, sono imprevedibili". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nuovo sciame nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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Comunicato di aggiornamento n. 2 Dalle ore (UTC) 02:32 (04:32 LT) del 07/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 16 terremoti con magnitudo Md = - facebook.com facebook