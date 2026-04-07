Nuovo progetto area ex Lofra | siamo sicuri di sapere tutto?
Lunedì 13 aprile alle 20.45 si svolgerà un incontro pubblico presso la Sala Bazzi di Treponti di Teolo, rivolto alla cittadinanza. L’evento riguarda il progetto di riqualificazione dell’area ex Lofra, con l’obiettivo di fornire informazioni e rispondere alle domande dei partecipanti. La riunione è aperta a tutti coloro che desiderano conoscere gli aggiornamenti e i dettagli sullo stato attuale del progetto.
Lunedì 13 aprile alle ore 20.45, presso la Sala Bazzi di Treponti di Teolo, si terrà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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