Nuovi raid sull' isola di Kharg

Nella giornata di oggi, sull'isola di Kharg sono stati segnalati nuovi incidenti con esplosioni. L'isola, considerata un punto chiave per il traffico di greggio, ha subito questa escalation di eventi. Le autorità locali stanno verificando la natura e l'entità degli episodi, mentre non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause o sui possibili danni. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale a causa della sua rilevanza strategica.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Esplosioni sono state registrate sull'isola strategica di Kharg, hub essenziale per il commercio del greggio iraniano. L'offensiva di Washington e Tel Aviv contro l'Iran si è fatta più intensa, con l'obiettivo di costringere l'Iran ad accettare un ultimatum sul cessate il fuoco e a sbloccare lo Stretto di Hormuz. Due assalitori sarebbero rimasti uccisi mentre un terzo ferito è stato arrestato dalle forze di sicurezza turche dopo aver sparato colpi di arma da fuoco contro il consolato israeliano di Istanbul. La polizia è subito accorsa forze per mettere in sicurezza l'edificio che si trova nel quartiere di Besiktas, nella parte europea della città. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Iran, raid sull’isola di Kharg: colpiti oltre 90 obiettivi militari Attacco all’ambasciata Usa a Baghdad. Raid sull’isola di Kharg. Trump: “Iran completamente sconfitto”(Adnkronos) – La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua ad intensificarsi. Trump’s Oil Failure Deepens; New Saudi Strikes Heighten US Crisis Temi più discussi: Pessimismo su un accordo fra USA e Iran; Iran, raid Usa-Israele su un porto di Hormuz. Attesa per il primo vertice dei mediatori a Islamabad; Teheran, forti esplosioni.. Abbattuti due caccia USA. Salvati due piloti, uno disperso.; Kharg, Trump punta alla conquista: sbarchi anfibi e raid mirati, il piano per bloccare il petrolio dell'Iran. Trump, 'ho dato ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg'(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAR - Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ... notizie.tiscali.it Medio Oriente, Trump: 'Raid sull'isola di Kharg, altri Paesi inviino navi a Hormuz' - LIVEBLOGMolti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra - in collaborazione con gli Stati Uniti d'America - per mantenere lo ... ansa.it Il 4 aprile nuovi raid israeliani si sono abbattuti su Dahiye, periferia sud di Beirut, e roccaforte di Hezbollah, una zona che dall’inizio del conflitto è sotto costante ordine di evacuazione da parte dell’esercito israeliano. Il racconto della corrispondente @nicoledii - facebook.com facebook Ucraina propone tregua di Pasqua, morti in nuovi raid russi x.com