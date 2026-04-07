A Pescara, in Abruzzo, si sono registrati due nuovi casi di meningite nella provincia di Chieti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie locali, che stanno monitorando la situazione e valutando eventuali misure di prevenzione. Dopo l’epidemia verificatasi nel Regno Unito, l’attenzione si concentra anche sulla possibile diffusione del contagio in Italia. Le autorità invitano alla prudenza e a rivolgersi prontamente alle strutture sanitarie in presenza di sintomi sospetti.

Dopo l’ epidemia nel Regno Unito, ora a far crescere l’allarme in Italia sono due casi di meningite a Chieti, in provincia di Pescara, in Abruzzo. Si tratta di una donna di 51 anni, morta per una forma fulminante, e un ragazzo di 15 anni, ricoverato in gravi condizioni. Entrambi gli episodi si sono registrati nei giorni scorsi e hanno portato la Asl locale a far scattare il piano di monitoraggio e tracciamento dei contatti stretti delle due persone colpite. Il rischio, infatti, è che si crei un focolaio. I due casi in Abruzzo. Il caso più grave ha interessato una donna di 51 anni che, dopo aver accusato i sintomi, compatibili con una forma di meningite, è stata ricoverata in ospedale a Chieti, il 4 aprile scorso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nuovi casi di meningite, allarme a Pescara. Le precauzioni, i rischi, le cure

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Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti(Adnkronos) – Una donna di 51 anni è morta sabato scorso all’ospedale di Pescara per una forma particolarmente aggressiva e rara di meningite.

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