Nuova gestione di sfalci e potature | a Fiumicino un sistema più sostenibile

Dal primo aprile è attiva a Fiumicino una nuova modalità sperimentale per la gestione degli sfalci e delle potature. La misura interessa il territorio comunale e mira a rendere più sostenibile il trattamento dei rifiuti verdi. La sperimentazione è iniziata con l’obiettivo di valutare l’efficacia del nuovo sistema e di apportare eventuali modifiche in vista di un’adozione definitiva.

Fiumicino, 7 aprile 2026 – Dal 1° aprile è entrata in vigore, in via sperimentale, la nuova modalità di gestione degli sfalci e delle potature nel comune di Fiumicino. La modifica del servizio nasce dall’esigenza di rendere il sistema più efficiente e sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, allineandolo alle migliori pratiche già adottate in numerosi comuni italiani di dimensioni analoghe. In precedenza, il conferimento del verde avveniva senza limiti quantitativi ed era integrato nella raccolta dell’umido. Questo modello, seppur comodo, comportava criticità rilevanti come un aumento significativo dei volumi raccolti,... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sfalci e potature verde privato: ecco le modalità di conferimentoIl Comune ricorda le modalità attualmente in vigore per il conferimento e la gestione di sfalci e potature provenienti dal verde privato, nell’ambito...

Sansepolcro, parte la raccolta sfalci e piccole potatureArezzo, 5 marzo 2026 – Raccolta sfalci e piccole potature all'interno del perimetro del Porta a Port a: al via il servizio domiciliare su richiesta.

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Nuova gestione di sfalci e potature: a Fiumicino un sistema più sostenibileFiumicino, 7 aprile 2026 – Dal 1° aprile è entrata in vigore, in via sperimentale, la nuova modalità di gestione degli sfalci e delle potature nel comune di Fiumicino. ilfaroonline.it

Garbatella saluta "il bar dei Cesaroni": arriva una nuova gestione ift.tt/PQh1sXf x.com

Siamo orgogliosi di annunciare l'inaugurazione della nuova gestione del B&B Mary’s Dream, affidata alla giovane Samantha Rulli. Il turismo è una risorsa fondamentale per il nostro territorio e strutture come questa rappresentano il primo biglietto da - facebook.com facebook