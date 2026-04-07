Nel castello di Cavernago, edificio storico risalente al XV secolo e legato al condottiero Bartolomeo Colleoni, si svolgono due giorni di esposizioni. La mostra intitolata “Arte, Storia e Cultura” presenta una selezione di oggetti numismatici, opere di calligrafia medievale e ritratti di famiglia. L’evento offre ai visitatori l’opportunità di esplorare diverse espressioni artistiche e storiche all’interno di uno dei più antichi edifici della zona.

Lo storico castello di Cavernago, appartenuto anche al condottiero Bartolomeo Colleoni nel XV secolo, ospita sabato e domenica “ Arte, Storia e Cultura “, percorso espositivo che unisce numismatica, calligrafia medievale e iconografia nobiliare. L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro loco Due Castelli e dell’associazione Maluspagus ed è coordinata da Silvana Pradella, ricercatrice storica e referente di Prama Cultura Bergamo. Il percorso si snoda su quattro sale tematiche. Nella prima la mostra iconografica “Medaglie. Ritratti e Stemmi“ di Silvana Pradella, che ha anche un target didattico: ogni pannello è corredato da didascalie informative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Numismatica e calligrafia. Quattro mostre tra le mura

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