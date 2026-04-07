Notte di fuoco a Torrette | 11 codici rossi tra crash e violenze

Nella notte tra lunedì e martedì, l’ospedale di Torrette ad Ancona ha trattato due situazioni di emergenza che hanno richiesto l’intervento di circa 50 operatori sanitari. In questa fase, sono stati assegnati 11 codici rossi a pazienti coinvolti in incidenti e violenze. L’attività si è concentrata sulla gestione di ferite e traumi, con il personale che ha lavorato senza sosta per stabilizzare le persone coinvolte.

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile 2026, l’ospedale di Torrette ad Ancona ha gestito due emergenze concomitanti che hanno l’impiego di circa 50 professionisti della salute. L’evento ha riguardato l’arrivo massiccio di feriti provenienti da un sinistro autostradale sull’A14 e da una vicenda di aggressione domestica avvenuta a Fano. L’allerta è scattata poco prima delle ore 5 del mattino, quando sono stati accolti quattro membri di una stessa famiglia coinvolti nel crash stradale. Una donna è deceduta subito dopo l’accesso in struttura a causa di lesioni irreversibili, mentre un bambino è stato spostato presso il presidio Salesi per le cure pediatriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di fuoco a Torrette: 11 codici rossi tra crash e violenze Leggi anche: Undici codici rossi in meno di otto ore: l'incredibile notte del Pronto soccorso di Torrette L’incubo di una notte tra crack e violenze in famiglia, convalidato l'arresto per un 26enneConvalidato dalla giudice Tiziana Leanza la custodia cautelare in carcere nei confronti del 26enne arrestato martedì scorso dai carabinieri della... Temi più discussi: Notte di fuoco a Piana del Sole: maxi incendio in un magazzino; Notte di fuoco a Messina, fiamme nel rione Taormina: si sospetta la natura dolosa; Campofontana: il fienile brucia, notte di battaglia col fuoco per i pompieri | 4 aprile; Incendio tetto in via XX Settembre a Legnano: notte di lavoro per i Vigili del fuoco. Evacuato lo stabile. Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti: colpita con arma da fuoco nella notte di PasquaUn gesto che ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo della cultura. Nella notte di Pasqua, a Cavriglia, in provincia di Arezzo, ignoti hanno ... thesocialpost.it Notte di roghi nel Nuorese, distrutte due auto e un chioscoTre incendi nella notte tra Ilbono, Oliena e Lotzorai: in fiamme due auto e un chiosco sulla spiaggia di Riva Bianca ... cagliaripad.it Il Mattino. . Dopo le scosse della notte la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, chiede di non lanciare allarmi ma avverte: «Il fenomeno non è sparito, anzi. Nello stato in cui siamo, è possibile che si verifichino altri terremoti simili a quelli che - facebook.com facebook Una notte di paura x.com