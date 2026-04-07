Norvegia carneficina oceanica | 10 milioni di pesci in 4 ore

Al largo della costa settentrionale della Norvegia, nel Finnmark, è stata registrata la più grande operazione di predazione marina mai documentata, in cui sono stati catturati circa 10 milioni di pesci in appena quattro ore. Questa carneficina oceanica ha attirato l’attenzione di esperti e ambientalisti, che hanno analizzato l’impatto di un evento di questa portata. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità delle attività di pesca nella regione.

Al largo della costa settentrionale della Norvegia, nel Finnmark, è stata documentata la più vasta operazione di predazione marina mai registrata. Tra i protagonisti l’evento del 27 febbraio 2014 vede il consumo di oltre 10 milioni di capelin in un arco temporale di sole quattro ore. L’episodio ha coinvolto una biomassa di circa 414 tonnellate, corrispondente a circa 23 milioni di individui di capelin, piccoli pesci artici paragonabili per dimensioni a delle acciughe. Questi animali, durante la loro migrazione per riprodursi, hanno inizialmente abbandonato i nuclei sparsi per concentrarsi in un banco compatto lungo più di dieci chilometri. La strategia di difesa collettiva e il risparmio energetico offerti dalla compattezza del gruppo hanno però generato un segnale visibile per il merluzzo atlantico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Norvegia, carneficina oceanica: 10 milioni di pesci in 4 ore 400 milioni di dollari all’Ucraina, Zelensky ringrazia la NorvegiaVolodymyr Zelenskyy scrive su X: “Apprezziamo la decisione odierna della Norvegia di stanziare un pacchetto di aiuti da 400 milioni di dollari per il... Curling, Italia battuta 10-7 dalla NorvegiaGli azzurri giocano una buona partita ma cedono nel momento chiave: doppia bocciata perfetta dello skip norvegese che vale quattro punti e ribalta il...