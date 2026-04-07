Negli ultimi tempi circolano voci secondo cui la regina Elisabetta avrebbe smesso di rispondere alle chiamate di Harry. I giornali e gli analisti specializzati in questioni reali affermano che la famiglia reale avrebbe perso fiducia nei confronti di Harry e Meghan. Queste dichiarazioni si basano su fonti anonime e sono state riprese da vari mezzi di informazione, alimentando speculazioni sulla relazione tra i membri della famiglia.

Da anni i tabloid e gli esperti reali sostengono che la royal family avrebbe completamente perso la fiducia che nutriva nei confronti di Harry e Meghan. Nel 2024 il People ha ricordato che Carlo III non risponderebbe più alle chiamate del secondogenito. Durante un’ intervista alla Bbc, nel maggio 2025, lo stesso duca ha ribadito che suo padre non gli rivolgerebbe più la parola a causa delle tensioni familiari create dalla questione relativa alla scorta. Secondo un nuovo libro, però, il punto di rottura tra i Windsor e Harry sarebbe stata l’intervista a Oprah Winfrey, avvenuta nel marzo 2021. La prima a ritenere quelle rivelazioni alla stregua di un tradimento sarebbe stata la regina Elisabetta, che avrebbe deciso di mettere in atto una vera e propria strategia di difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non rispondeva alle sue telefonate”. La regina Elisabetta non si fidava più di Harry

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Riceviamo e pubblichiamo: A Bagheria Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa, alla presentazione del libro “La NATO dopo la NATO”. Leggi articolo https://comune.bagheria.pa.it/it/news/a-bagheria-elisabetta-trenta-gia-ministro-della-difesa-alla-presentazi - facebook.com facebook