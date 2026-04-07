Non piove sale ancora l’allerta per il pericolo incendi

Da ieri pomeriggio, un’allerta arancione è in vigore nella zona della Valchiavenna e delle valli medie e basse, a causa del rischio di incendi boschivi. La protezione civile ha mantenuto l’allerta almeno fino a domani, mentre le condizioni climatiche sono caratterizzate dall’assenza di pioggia, contribuendo ad aumentare la probabilità di incendi nei boschi. Nessuna variazione nelle previsioni meteorologiche è stata annunciata, e la situazione rimane sotto stretta osservazione.

Allerta arancione di protezione civile per rischio incendi boschivi dal pomeriggio di ieri e almeno fino a domani per la Valchiavenna e la media e Bassa Valle. Allarme giallo, invece, per l’Alta Valtellina dove tuttavia il sabato di Pasqua a Mazzo di Valtellina, in località Campasc, si è sviluppato un incendio spento definitivamente nella serata di domenica dopo ore di lavoro da parte delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Sempre in zona, a Lovero, località Bulata, le fiamme hanno interessato nelle stesse ore circa un ettaro di bosco. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate anche in una successiva, minuziosa bonifica finalizzata a spegnere eventuali focolai residui e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non piove, sale ancora l’allerta per il pericolo incendi Allerta valanghe ancora alto: pericolo livello 4 nonostante il bel tempoNon accenna a diminuire il pericolo valanghe sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Incendi: affrontare il pericolo. Guida degli studenti utile a tuttiL’eventualità che un incendio si formi non è così frequente per fortuna, ma quando succede occorre essere preparati. Si parla di: Non piove, sale ancora l’allerta per il pericolo incendi; Pioggia e vento dal Nord Europa: la Sicilia torna in pieno inverno.