Non piove più e le vasche si svuotano | in 2 Comuni è già vietato sprecare l' acqua

Dopo le piogge dei giorni scorsi, le precipitazioni sono cessate e le vasche di raccolta si stanno svuotando. In due Comuni è stato introdotto il divieto di sprecare acqua, mentre le temperature si sono alzate, raggiungendo i 25°C nel giorno di Pasquetta. La situazione climatica ha portato a un aumento delle temperature che, pur non avendo raggiunto record storici, si sono fatte sentire in modo significativo.

Fa già caldo, molto caldo: il lunedì di Pasquetta in provincia si sono toccati picchi di 25°C, non è un record ma quasi. E non piove da giorni e giorni, ormai da settimane: le prospettive non sono delle migliori. Presto per dirlo, ma non troppo: si rischia un'altra emergenza siccità. Motivo per cui in alcune delle zone più "fragili" della provincia sono già in atto le prime limitazioni al consumo e all'utilizzo dell'acqua. È così a Piancogno, dove da un paio di settimane è già in vigore un'ordinanza che obbliga i cittadini a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile esclusivamente per usi domestici e a razionarla durante l'arco dell'intera giornata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Inter e Napoli hanno 4 avversarie comuni da qui a fine campionato. Sono 4 le trasferte (una in più del Napoli) e 3 le partite casalinghe per l’Inter di Chivu che ha un vantaggio di 7 punti sul secondo posto - facebook.com facebook

Pronto un disegno di legge per aiutare i Comuni più distanti dai servizi essenziali, specie per quelli con maggiori criticità demografiche e occupazionali. Leggi l'articolo di Alessia Guerrieri buff.ly/UWQK4BK x.com