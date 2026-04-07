Non ci sembra vero Rocco Hunt sarà papà per la seconda volta

Rocco Hunt, rapper nato nel 1994, ha annunciato su Instagram che aspetta il suo secondo figlio. La notizia è stata condivisa nel giorno di Pasqua, insieme a un messaggio dedicato alla moglie Ada, sua compagna sin dall’infanzia. La coppia ha già un figlio di sei anni, nato nel marzo del 2017. L’annuncio ha suscitato sorpresa tra i follower del cantante, che hanno commentato l’evento con entusiasmo.

Rocco Hunt diventerà papà per la seconda volta; il rapper campano, classe 1994, ha dato l’annuncio su Instagram nel giorno di Pasqua, assieme alla moglie Ada (di cui non si conosce il cognome), che conosce fin da quando erano bambini, e del primo figlio Giovanni, nato il 19 marzo 2017. “Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo – scrive il trentunenne salernitano nel post – La famiglia si allarga! Ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande. Siamo infinitamente grati”. Hunt, il cui vero nome è Rocco Pagliarulo, è reduce dall’esperienza televisiva di The Voice, dove, in coppia con un altro rapper campano, Clementino, è stato coach delle edizioni senior, junior e generation. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Non ci sembra vero” Rocco Hunt sarà papà per la seconda volta Leggi anche: “La famiglia si allarga”, Rocco Hunt presto papà bis Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo - Caramello (Testo/Lyrics) Temi più discussi: Rocco Hunt papà bis, il dolce annuncio nel giorno di Pasqua; Rocco Hunt diventerà papà per la seconda volta; Rocco Hunt sarà di nuovo papà… e canta Per sempre sì con Sal Da Vinci; Rocco Hunt diventa papà per la seconda volta: La famiglia si allarga. Non ci sembra vero Rocco Hunt sarà papà per la seconda voltaRocco Hunt diventerà papà per la seconda volta; il rapper campano, classe 1994, ha dato l’annuncio su Instagram nel giorno di Pasqua, assieme alla moglie Ada (di cui non si conosce il cognome), che ... gravidanzaonline.it L’annuncio del cantante, di nuovo papà: Non ci sembra veroIl cantante annuncia con un'immagine intima sui social l'arrivo del secondo figlio, esprimendo la gioia e l'emozione di una nuova avventura ... bigodino.it Rocco Hunt annuncia sui social che sta per diventare di nuovo papà: "Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo… LA FAMIGLIA SI ALLARGAAAAA Ti abbiamo aspettato cosi tanto che non ci sembra vero Mamma e Papá non vedono l’ora di conoscerti e il - facebook.com facebook Rocco Hunt diventerà padre per la seconda volta: l'annuncio #roccohunt x.com