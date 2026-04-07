L'Atalanta ha conquistato una vittoria convincente a Lecce con un risultato di 3-0. La squadra bergamasca si avvicina alla sesta posizione in classifica, attualmente occupata dalla Roma, e si trova a cinque punti dalla zona Champions League. La partita si è svolta al Via del Mare, dove gli ospiti hanno dimostrato un gioco efficace e hanno ottenuto tre punti importanti nella corsa europea.

di Fabrizio Carcano L’ Atalanta corsara a Lecce con un comodo 3-0 piomba a un solo punto dal sesto posto della Roma, a cinque punti dalla zona Champions. Pronta a giocarsi, partendo di rincorsa, la volata finale a sette giornate dal termine, iniziando dai due prossimi confronti diretti: sabato sera alla New Balance Arena arriverà la Juventus, il sabato successivo i bergamaschi saranno nell’Olimpico giallorosso della Roma dell’ex Gasperini. Il facile 3-0 al Via del Mare lancia la Dea, protagonista di un 2026 dai grandi numeri: 31 punti in campionato da gennaio con 24 gol realizzati e appena 9 subiti in 14 giornate. "Abbiamo fatto quello che dovevamo: questa di Lecce era una partita insidiosa, dopo la sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Non c’è storia al Via del Mare. Atalanta, tre messaggi da Lecce. E ora l’Europa dista solo un passo

Lecce-Atalanta 0-3, tris nerazzurro al Via del Mare(Adnkronos) – L'Atalanta batte il Lecce al Via del Mare nella 31esima giornata di Serie A: 0-3 il risultato finale, bergamaschi a -1 in classifica...

Lecce Atalanta 0-3: al Via del Mare comoda scampagnata nerazzurraPrestazione scialba dei giallorossi che si sfaldano appena gli ospiti trovano le misure.

Argomenti più discussi: Senza curve e proiettato verso la provincia: lo stadio che Lecce voleva su viale Grassi; Splendeva l’innocenza: quando nel 2001 il presente sapeva già di passato; Ostia, corsa ai fondi per la Casa della cultura Gigi Proietti: c’è un piano per il rilancio; E tu, cosa ricordi del 1996? Naria: Avevo 9 anni e un’estate davanti. Poi, arrivò l’alluvione.

Alessandro Bastoni, i fischi del Via del Mare diventano un caso: polemiche sui social. E c'è chi attacca: «Non erano veri tifosi del Lecce». Cosa è successoAlessandro Bastoni fischiato dal Via del Mare durante Lecce-Inter. Sonori fischi ogni volta che il difensore centrale dell'Inter ha toccato il pallone. E lo stesso è accaduto al momento della ... quotidianodipuglia.it

Lecce, stadio Via del Mare, il toccante omaggio dell’Atalanta a Graziano Fiorita https://www.facebook.com/share/r/1AxS9sBYrQ/mibextid=wwXIfr #grazianofiorita #uslecce #atalanta #DeRoon #tributo #memoria #dazn - facebook.com facebook

Lecce-Atalanta 0-3, tris nerazzurro al Via del Mare x.com