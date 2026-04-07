Nomine | Jin Shubin è il presidente del nuovo gruppo italo-cinese di Confcommercio

Il 7 aprile 2026, è stato annunciato che Jin Shubin ricoprirà il ruolo di presidente di un nuovo gruppo italo-cinese affiliato a Confcommercio. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire supporto e rappresentanza agli imprenditori attivi nel territorio di Pisa e nella provincia, coinvolti in diverse attività economiche. La nomina si inserisce in un quadro di collaborazione tra le imprese italiane e cinesi nella zona.

Pisa, 7 aprile 2026 – Supportare e rappresentare concretamente imprenditori che operano e investono in numerose e significative attività all’interno della città di Pisa e in tutta la sua provincia. Con questi obiettivi nasce il nuovo gruppo di Confcommercio Pisa Italo-Cina: la nuova realtà composta da imprenditori e imprenditrici di origine cinese operanti sul territorio, che avrà nell'associazione di via Chiassatello il suo punto di riferimento, con l’imprenditore Jin Shubin a ricoprire la carica di presidente. “È per noi un grandissimo orgoglio” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “non solo perché nasce... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nomine: Jin Shubin è il presidente del nuovo gruppo italo-cinese di Confcommercio Nasce il nuovo gruppo italo-cinese di Confcommercio PisaLa realtà guidata dal presidente Jin Shubin rappresenterà gli imprenditori di origine cinese operanti sul territorio pisano Supportare e...