Nomi da razzo | l’astronauta Kellie Gerardi è mamma di Max Q

Un’astronauta ricercatrice ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, arrivata dopo un percorso di fecondazione assistita, insieme al coniuge. La neonata si chiama Maxine Quinn ed è venuta al mondo recentemente. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio condiviso sui social media. La coppia ha già un altro figlio, e la nascita della bambina è stata accolta con entusiasmo.

L’astronauta ricercatrice Kellie Gerardi e il coniuge Steven Baumruk hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia, Maxine Quinn, arrivata dopo un percorso di fecondazione assistita. La notizia è stata condivisa pubblicamente il 6 aprile tramite i social, dove la madre ha presentato la nuova arrivata definendola una piccola viaggiatrice dello spazio. La bambina, soprannominata Max Q, completa un nucleo familiare che comprende già una primogenita di 8 anni, Delta Victoria. Il momento del primo incontro tra genitore e figlia è stato descritto da Kellie come un evento avvenuto circa 48 ore prima della pubblicazione del video del 5 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nomi da razzo: l’astronauta Kellie Gerardi è mamma di Max Q Leggi anche: Il nuovo Milan nasce a tavola: nel menù di Max un colpo per reparto. Da Kean a Goretzka, tutti i nomi Leggi anche: FC 26 Evo “Abilità max”: Il trucco per creare un mostro da 5 stelle skill (Max Skills) Argomenti più discussi: Artemis II, partita missione Nasa verso la Luna. Guasto a super toilette, poi sistemato; Sulla Luna insieme ad Artemis; Artemis II verso la Luna con una serie di primati. E c'è anche un pezzo d'Italia; Impresa (forse) possibile, alla conquista del cinquantunesimo stato. Colonia Felina Brindisi ODV. . Ecco i nomi dei 3 cuccioli in stallo da zia Caterina #Arizona #Seattle #Dallas - facebook.com facebook