No a fondi per documentario su Regeni dalla commissione arrivano le prime dimissioni

La commissione ha deciso di non assegnare fondi per il documentario che ricostruisce la vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto nel 2016. La decisione ha portato alle prime dimissioni tra i membri della commissione stessa. Il film, diretto da Simone Manetti e premiato con il Nastro della Legalità nel 2026, non riceverà quindi i finanziamenti richiesti dal Ministero della Cultura.

A lasciare il posto Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti, anche "per coerenza" dopo le dichiarazioni a supporto del valore del film sulla vita del ricercatore torturato e ucciso in Egitto Tutto il male del mondo, il documentario che ripercorre la storia di Giulio Regeni – ricercatore di origine friulana torturato e ucciso nel 2016 in Egitto – diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026, per il Ministero della Cultura non merita nessuno dei finanziamenti a sostegno delle opere cinematografiche. Il caso è già arrivato alla Camera, dove ha suscitato l'indignazione e diverse interrogazioni dell'opposizione, ma nemmeno i membri della commissione l'hanno presa bene. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Il documentario "Giulio Regeni, tutto il male del mondo", diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026, è stato ritenuto dagli esperti nominati dal ministro Giuli non meritevole di ricevere alcun finanziamento pubblico. E arrivano le prime di - facebook.com facebook

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