Nigeria 31 rapiti durante le celebrazioni di Pasqua

Durante le celebrazioni di Pasqua in Nigeria, almeno 31 persone sono state rapite e successivamente liberate dall’esercito. Nel corso dell’evento, si è verificato anche un episodio in cui almeno sette individui hanno perso la vita. Le autorità hanno confermato il sequestro e il successivo intervento militare, senza fornire ulteriori dettagli sui responsabili o sulle dinamiche dell’accaduto.

Nigeria. L’esercito ha riferito di aver liberato 31 fedeli rapiti durante le celebrazioni di Pasqua, mentre almeno sette persone sarebbero state uccise. Ombre su quanto realmente accaduto nel Paese durante i riti pasquali. Servizio di Paolo Fucili. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nigeria, 31 rapiti durante le celebrazioni di Pasqua Leggi anche: Nigeria, rapiti 160 cristiani in Chiese Nigeria, attacco a due chiese: almeno 160 cristiani rapitiKANO, 19 GEN – Oltre 160 fedeli cristiani sono stati rapiti ieri nel corso di un attacco da parte di bande armate che hanno preso di mira due chiese... Nigeria, 31 rapiti durante le celebrazioni di Pasqua Argomenti più discussi: Nigeria, oltre 20 morti in attacchi nel nord del Paese durante il periodo pasquale; La strage di Pasqua in Nigeria: sette fedeli uccisi nelle chiese. Nigeria, strage di Pasqua: 26 cristiani uccisi | Rapiti in attacchi jihadisti alle chiese. Caos in LibanonSrage di cristiani a Pasqua coi 26 uccisi e rapiti in Nigeria, e con un ennesimo attacco contro una famiglia cattolica nel Libano: il dramma della fede ... ilsussidiario.net La strage di Pasqua in Nigeria: sette fedeli uccisi nelle chieseA essere preso di mira è stato il villaggio di Ariko nello Stato di Kaduna, uno dei più funestati da questo fenomeno che vede implicati gruppi criminali e miliziani jihadisti. Durante le celebrazioni ... avvenire.it #Tg2000 - Nigeria, 31 rapiti durante le celebrazioni di Pasqua #7aprile #Tv2000 #Nigeria #Pasqua #Africa #Rapimento #DirittiUmani #LibertàReligiosa @tg2000it x.com Pasqua segnata dalla violenza in Nigeria: attacchi a villaggi e chiese durante la Settimana Santa, almeno 26 morti e decine di feriti. Tra terrorismo, tensioni etniche e rapimenti, cresce la paura tra i cristiani. I vescovi invitano alla prudenza e alla preghiera, men - facebook.com facebook