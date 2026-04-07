Negli ultimi tempi, le scuole stanno adottando metodi innovativi come le simulazioni per le classi medie, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento più coinvolgente. Questa strategia si basa sull’idea di imparare attraverso l’esperienza diretta, coinvolgendo gli studenti in attività pratiche che stimolano la loro partecipazione. Le simulazioni stanno trovando spazio nelle aule e dimostrano di catturare l’attenzione dei ragazzi, rendendo più dinamico il percorso di studio.

"Imparare facendo". Una modalità didattica che sempre più spesso – e con successo - entra a scuola e, soprattutto, sa conquistare l’attenzione dei giovanissimi destinatari. Così è stato anche per gli alunni di tutte le classi della media Sigismund di Chiesa in Valmalenco, scuola che fa parte dell’Istituto comprensivo Paesi Retici di Sondrio, di recente protagonisti del progetto “Niente Paura“ nel vicino parco di Vassalini. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto regionale “La Protezione civile incontra la scuola“ ed è pensata per promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte della comunità scolastica e dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Niente paura“. Simulazioni per le medie

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