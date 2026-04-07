In Lituania, durante il periodo di Pasqua si utilizza un metodo tradizionale per il sorteggio che coinvolge le uova. Se non si dispone di una moneta, si ricorre alle uova colorate, sfidandosi a chi riesce a rompere quella dell'avversario senza compromettere la propria. Questa usanza mantiene vive le tradizioni locali, anche in epoca moderna, e si tramanda di generazione in generazione.

Le tradizioni si mantengono, sempre. E allora, se è vero che Pasqua è il periodo delle uova per eccellenza, anche il calcio deve adeguarsi: in Lituania, niente lancio della monetina, ma un cesto di uova di Pasqua da cui i due capitani scelgono il proprio e lo battono uno contro l'altro per decretare il vincitore del sorteggio iniziale. La scena del video è ripresa dalla partita tra Zalgiris e Kauno Zalgiris. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Niente monetina? In Lituania a Pasqua il sorteggio si fa con le uova

Perché sognare le uova di Pasqua fa bene alla salute? Tra psiche e simboliNel mondo del benessere, siamo abituate a parlare di connessione tra mente e corpo riferendoci a dieta, sport o gestione dello stress.

Cosa c’entrano le uova e i conigli con la PasquaSono tra i simboli più associati alla festività perché entrambi, in modo diverso, richiamano alla rinascita e alla fertilità La Pasqua è la festività...