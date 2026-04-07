Niente monetina? In Lituania a Pasqua il sorteggio si fa con le uova
In Lituania, durante il periodo di Pasqua si utilizza un metodo tradizionale per il sorteggio che coinvolge le uova. Se non si dispone di una moneta, si ricorre alle uova colorate, sfidandosi a chi riesce a rompere quella dell'avversario senza compromettere la propria. Questa usanza mantiene vive le tradizioni locali, anche in epoca moderna, e si tramanda di generazione in generazione.
Le tradizioni si mantengono, sempre. E allora, se è vero che Pasqua è il periodo delle uova per eccellenza, anche il calcio deve adeguarsi: in Lituania, niente lancio della monetina, ma un cesto di uova di Pasqua da cui i due capitani scelgono il proprio e lo battono uno contro l'altro per decretare il vincitore del sorteggio iniziale. La scena del video è ripresa dalla partita tra Zalgiris e Kauno Zalgiris. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Cosa c’entrano le uova e i conigli con la PasquaSono tra i simboli più associati alla festività perché entrambi, in modo diverso, richiamano alla rinascita e alla fertilità La Pasqua è la festività...