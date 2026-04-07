Il Comune ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita e il consumo di alcolici all’interno del PalaTerme e nelle aree circostanti. La decisione arriva in risposta a esigenze di ordine pubblico e riguarda tutte le attività commerciali presenti nell’area. La misura è efficace immediatamente e rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni. La limitazione si applica sia ai negozi che ai punti di ristorazione nelle vicinanze del complesso.

Montecatini Terme, 7 aprile 2026 – Pugno duro sulla vendita di alcolici al PalaTerme e nelle immediate vicinanze. Entra in vigore da oggi il nuovo provvedimento del Comune per garantire maggiore sicurezza alle partite di basket e alle manifestazioni sportive. In vista delle prossime sfide del campionato di pallacanestro di Serie B Nazionale, l’amministrazione ha deciso di adottare ulteriori misure per garantire l’ordine pubblico. Il sindaco Claudio Del Rosso ha firmato un’ordinanza che impone un giro di vite sulla somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dentro l’impianto di viale Foscolo e nelle immediate vicinanze. La richiesta della Questura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente alcol al PalaTerme, ordinanza del Comune per l’ordine pubblico

Il Palaterme riapre al pubblico, c’è l’agibilità: si gioca l’8 marzo. In campo le squadre a MontecatiniMontecatini Terme, 25 febbraio 2026 – Palaterme: l’incubo si sta avviando alla fine e la riapertura è ormai imminente.

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