Nel Nicaragua, il ministero dell’Ambiente e delle Risorse naturali ha coordinato il rilascio di 845 tartarughe olive nell’oceano Pacifico. L’operazione mira a contribuire alla tutela di questa specie minacciata di estinzione, che conta circa 1,8 milioni di esemplari di cuccioli. L’evento si inserisce in una serie di interventi di conservazione per proteggere le tartarughe in via di estinzione nel Paese.

Il ministero dell’Ambiente e delle Risorse naturali (Marena) di Managua ha coordinato il rilascio di 845 esemplari di tartaruga oliva nell’oceano Pacifico per contrastare l’estinzione della specie. L’iniziativa si inserisce nel Piano estivo 2026 e nella strategia denominata Insieme conserviamo le nostre tartarughe marine. I piccoli, cresciuti all’interno di vivai protetti, sono stati trasportati lungo la costa per essere liberati a brevissima distanza dall’acqua. Gli esemplari provengono specificamente dai siti di tutela di Río Escalante Chacocente e La Flor, situati nei comuni di Santa Teresa e San Juan del Sur. Un ecosistema strategico tra luglio e gennaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicaragua, 845 tartarughe olive salvate: sfida per 1,8 milioni di cuccioli

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