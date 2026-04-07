Newcastle chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati i Magpies hanno definito il suo acquisto

Il Newcastle ha completato l’acquisto di un giovane talento proveniente dall’Independiente del Valle. Sono stati firmati tutti i documenti necessari per la cessione e l’operazione è stata ufficializzata. Il mercato del campionato inglese continua a puntare sui giocatori sudamericani, con l’obiettivo di rafforzare le proprie squadre. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore e l’operazione è ora definitiva.

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