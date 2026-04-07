Nell’ex Ansaldo un polo Lgbt al posto dei laboratori della Scala

Nell’area dell’ex Ansaldo è stato avviato un progetto per creare un centro dedicato alle tematiche Lgbt, sostituendo i precedenti laboratori della Scala. Palazzo Marino ha recentemente approvato un vademecum riguardante le procedure di trascrizione degli atti ufficiali. La decisione si inserisce in un quadro di iniziative che coinvolgono la città e che mirano a promuovere una maggiore attenzione alle questioni legate all’identità di genere e ai diritti civili.

Palazzo Marino si tinge sempre più di arcobaleno. Dopo il vademecum per le trascrizione degli atti per i figli di coppie gay e la decisione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati di matrice omolesbobitransfobica commessi sul territorio, il Comune ha approvato il progetto del Rainbow center, un polo polifunzionale dedicato a servizi e attività di accoglienza, ascolto, orientamento e sostegno e alla consulenza sulle tematiche Lgbtqia+, alla diffusione di una cultura della prevenzione e contro ogni forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale. Il Rainbow center avrà la sua sede all'interno dell'ex Ansaldo, grazie alla nuova distribuzione degli spazi conseguente al trasferimento nel quartiere Rubattino dei laboratori del Teatro alla Scala. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nell’ex Ansaldo un polo "Lgbt" al posto dei laboratori della Scala Milano lancia il Rainbow Center: nuovo polo LGBTQIA+ all’ex AnsaldoIl Comune di Milano ha formalizzato l’istituzione del Rainbow Center, un polo polifunzionale per il sostegno e l’orientamento della comunità... Leggi anche: Il fastidio dei vannacciani per la svolta moderata della Lega. Sasso, fedelissimo del generale: «Parliamo come l’estrema sinistra LGBT» Temi più discussi: Welfare. Rainbow center negli spazi dell’ex Ansaldo, approvate le linee di indirizzo per l’avviso pubblico; Milano avrà il suo Rainbow Center negli spazi dell’ex Ansaldo: approvate le linee guida per l’avviso pubblico; Un grande centro LGBTQIA+ in via Tortona: come sarà il nuovo Rainbow Center di Milano; Kanye West ci riprova - Giovanni Ansaldo. Un grande centro LGBTQIA+ in via Tortona: come sarà il nuovo Rainbow Center di MilanoAddio ai laboratori della Scala: negli spazi dell'ex Ansaldo nasce un polo da 900 metri quadri dedicato ai diritti e all'accoglienza ... milanotoday.it Milano avrà il suo Rainbow Center negli spazi dell’ex Ansaldo: approvate le linee guida per l’avviso pubblicoPotranno partecipare i soggetti del Terzo settore, singolarmente o in raggruppamento, con una comprovata esperienza e corredando la propria candidatura con una proposta progettuale ... msn.com ANNO 1954: Continuano i colpi di scena nell’affare Montesi. Esce nelle sale cinematografiche UN AMERICANO A ROMA, che trasforma Alberto Sordi in un’icona del cinema italiano. Alcide De Gasperi muore in Valsugana. Il 5 ottobre a Londra viene firmato l’ - facebook.com facebook C’è un po’ di Piemonte nell’orbita lunare x.com