nba 2026 i risultati della notte 7 aprile vittorie di san antonio e denver colpo di orlando

Nella notte NBA del 7 aprile si sono svolte cinque partite. I Denver Nuggets hanno battuto i Portland Trail Blazers in overtime con il punteggio di 137-132, salendo così al terzo posto nella Western Conference. La serata ha visto anche vittorie per San Antonio e Orlando, mentre i risultati delle altre sfide hanno completato il quadro della giornata.

Sono cinque le partite della notte NBA. I Denver Nuggets si prendono la terza posizione nella Western Conference dopo la vittoria al supplementare contro i Portland Trail Blazers per 137-132. Denver ha rimontato anche diciassette punti di svantaggio nell’ultimo quarto, arrivando ad essere avanti a venticinque secondi dalla fine, prima del canestro di Deni Avdija della parità. Nel supplementare sono poi saliti in cattedra Nikola Jokic e Jamal Murray, che hanno regalato il successo ai Nuggets. Partita sontuosa del serbo, che ha chiuso con la solita clamorosa tripla doppia da 35 punti, 14 rimbalzi e 13 assist; mentre a Portland non sono bastati i 30 di Toumani Camara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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