Durante un'udienza relativa al naufragio del Summer Love, l’ammiraglio Salvatore Carannante ha evidenziato difetti e ritardi nelle operazioni di salvataggio. Secondo quanto riferito, i radar non erano attivi e ci sono state evidenti lacune nella gestione delle emergenze. La Procura di Crotone ha chiamato in causa l’esperto per analizzare le criticità riscontrate durante la vicenda.

L’ammiraglio Salvatore Carannante, esperto nominato dalla Procura di Crotone, ha delineato un quadro di gravi mancanze e ritardi durante l’udienza dedicata al naufragio del Summer Love. L’evento, avvenuto il 26 febbraio 2023, ha causato la perdita di 94 vite umane. Il consulente tecnico ha evidenziato come le emergenze siano state sottovalutate e i sistemi radar gestiti in modo inefficiente. Tali elementi, uniti a una risposta lenta nelle operazioni marittime, hanno caratterizzato la gestione della tragedia. Le falle tecniche e i dubbi sulle condizioni meteo. Salvatore Carannante ha messo in discussione le ragioni che hanno portato le imbarcazioni della Finanza a rientrare in porto per via del mare forza 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Naufragio Cutro: radar spenti e ritardi, l’esperto svela le falle

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