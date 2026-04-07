Nasce il canale WhatsApp di ForzAzzurrinet | tutte le notizie sul Napoli a portata di clic

È stato avviato un nuovo canale WhatsApp dedicato a ForzAzzurri.net, che permette agli utenti di ricevere aggiornamenti sulle notizie riguardanti il Napoli. Per accedervi, è sufficiente cliccare sul banner presente sul sito o sui link in fondo agli articoli. Il canale offre un metodo pratico e diretto per restare informati sul mondo azzurro senza dover consultare direttamente il sito.

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Nasce il canale WhatsApp ufficiale del Comune di FiumicinoFiumicino, 19 gennaio 2026 – Il Comune di Fiumicino rafforza il proprio rapporto con la cittadinanza attraverso l’attivazione del canale WhatsApp...

Censimento green ad Agrate. Tutti gli alberi a portata di clicAdesso ogni albero ha la propria carta di identità e una mappa interattiva permette a tutti di controllare i 5.

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