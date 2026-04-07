Napoli tantissimi svegliati da scossa in zona flegrea

Nella notte, un terremoto ha interessato la zona dei Campi Flegrei, provocando paura tra i residenti. La scossa è stata percepita anche in diverse aree di Napoli, portando molte persone a svegliarsi nel timore di danni o di una replica. Non sono stati segnalati feriti o danni significativi, ma l’evento ha causato preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze.

Paura in piena notte nei Campi Flegrei, per una scossa. Il sisma è stato avvertito anche in diverse zone di Napoli. Secondo il sito dell’Ingv, la.magnitudo del terremoto è di 3.3. La profondità: 2 km. Si tratta dunque di una scossa molto superficiale. Campi Flegrei, nuova scossa di 3.2 avvertita pure a Napoli. L’Ingv: “Inizio di sciame sismico” Campi Flegrei, Ingv: “Dinamica progredisce, pronti a eventuale peggioramento. Ci aspettiamo scosse” VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, tantissimi svegliati da scossa in zona flegrea Terremoto Napoli oggi, 28 febbraio, scossa avvertita da molte persone in zona FlegreaUna scossa di terremoto distintamente avvertita dalla popolazione a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei oggi 28 febbraio poco dopo prima delle 11. Forte scossa ai Campi Flegrei: terremoto avvertito in tutta l’area flegrea e nella provinciaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... TRENI IN ARRIVO E PARTENZA DA SALERNO