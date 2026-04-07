Napoli si sveglia coperta di nebbia | il motivo

Napoli si presenta questa mattina avvolta da una fitta nebbia, diverso dal cielo azzurro che aveva caratterizzato il giorno di Pasquetta. La presenza di foschia si nota su gran parte della città, creando un’atmosfera insolita rispetto alle giornate di sole recenti. Le strade sono ancora tranquille e molte persone si preparano a iniziare le loro attività quotidiane, mentre il cielo grigio copre la città.

All'alba la città si è presentata avvolta da una fitta coltre di nebbia, con la visibilità ridotta soprattutto nell’area dei Campi Flegrei Risveglio insolito per Napoli oggi, martedì 7 aprile, dopo la splendida giornata di sole di Pasquetta. La città si è presentata avvolta da una fitta coltre di nebbia, con la visibilità ridotta soprattutto nell’area dei Campi Flegrei. Strade, edifici e tratti costieri sono rimasti parzialmente nascosti, con una situazione che ha ricordato scenari più tipici delle città del Nord Italia. Il fenomeno è legato alla combinazione tra pressione atmosferica stabile, elevata umidità e temperature più miti registrate nelle ultime ore, condizioni che favoriscono la formazione della nebbia nelle prime ore della giornata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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