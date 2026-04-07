Napoli novità su Hojlund | ecco le sue condizioni

Nel prepartita contro il Milan, il Napoli ha dovuto fare a meno di un suo attaccante a causa di un virus intestinale. L’attaccante, che era presente nella rosa e aveva giocato nelle ultime partite, non è stato schierato in campo e le sue condizioni sono ancora da valutare. La sua assenza rappresenta una delle novità in vista delle prossime gare del club partenopeo.

Poco prima della partita contro il Milan, il Napoli ha perso un altro perno. Rasmus Hoilund, attaccante del club partenopeo, è stato colpito da un virusintestinale che l’ha tenuto fuori dal match di ieri. Stando a quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, il centravanti ha accusato i primi sintomi durante la notte tra Pasqua e Pasquetta. La febbre, nel giro di poche ore, è aumentata. Lo staff del team napoletano ha fatto di tutto per cercare di averlo come titolare nell’imminente partita; ma con scarsi risultati. Nonostante tutti i tentativi, le condizioni del calciatore danese non sono migliorate. A dir il vero, il virus che ha tenuto Hojlund fuori dal campo, circolava già da qualche giorno negli spogliatoi del Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Infortunio Di Lorenzo: operazione al piede sinistro per il capitano del Napoli. Decisione ufficiale: ecco le sue condizioniCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Simonetti, timori confermati: ecco le sue condizioniLa società Benevento Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato il 6 febbraio 2026 durante la gara Benevento-AZ Picerno, il calciatore... Temi più discussi: Napoli-Milan, Hojlund out per virus. Le news; Calcio: Hojlund indisponibile, Napoli senza di lui con il Milan; Conte in ansia, Hojlund è in dubbio per il big match Napoli-Milan; Napoli-Milan, pari vietato. Conte perde Hojlund, Allegri lancia Fullkrug. Leao in panchina. Napoli-Milan, le ULTIMISSIME: De Bruyne e Nkunku dal 1?, la gestione di Pulisic. Out Hojlund!Probabili formazioni Napoli Milan - Le possibili scelte di Conte e Allegri per il match della 31^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Napoli, infortunio Hojlund: accertamenti questa mattina dopo la febbreMattinata di accertamenti per Rasmus Hojlund: dopo il forfait improvviso di ieri sera per il Milan, l’attaccante del Napoli questa mattina ha risposto presente alla chiamata di Conte ma ... ilmattino.it Il Napoli fa tre su tre allo Stadio Diego Armando Maradona Con la vittoria di ieri sera, il Napoli raggiunge un risultato che mancava da dodici anni: nella stessa stagione, Inter, Juventus e Milan sono tornate a casa da Fuorigrotta con zero punti L'ultima vol - facebook.com facebook Senza Pellegrino, ma con Bernabé: nasce il Parma anti-Napoli x.com