Napoli-Milan | sui social appare l’hashtag #AllegriOut

Durante la partita Napoli-Milan, terminata con il punteggio di 1-0, sui social è comparso l’hashtag #AllegriOut. La prestazione del Milan è stata giudicata poco convincente da alcuni tifosi e utenti online. La discussione online si concentra principalmente sul ruolo dell’allenatore e sulla sua gestione della squadra. La partita ha suscitato diverse reazioni tra gli appassionati, che hanno condiviso opinioni e commenti sui social network.

Un Milan poco convincente: Napoli–Milan finisce 1-0. E Massimiliano Allegri sembra non convincere pienamente: sui social ecco l’hashtag #AllegriOut. Alcuni tifosi del Milan sono davvero infuriati. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più. Pulisic e Leao in panchina ma. non solo. La gara di ieri sera tra Napoli e Milan non ha solo acceso il dibattito tecnico, bensì ha in qualche modo scatenato una vera tempesta sui social. Nonostante una parte della tifoseria continui a credere nel progetto rossonero e nel potenziale di Max Allegri (sicuramente un buon tecnico secondo noi ma poco convincente sul piano del gioco), il malcontento è esploso in modo pressoché fragoroso. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Napoli-Milan: sui social appare l’hashtag #AllegriOut Napoli-Milan 1-0, decide Politano: sui social i tifosi rossoneri invocano un attaccanteNapoli batte Milan 1-0 al 'Maradona' con il gol di Matteo Politano al 79': sui social tutta la rabbia dei tifosi rossoneri. Tifosi del Milan esasperati, scatta la campagna #Allegriout: ma il tecnico è davvero l’ultimo problemaDopo la sconfitta del Maradona contro il Napoli, la tifoseria del Milan ha puntato il dito su Max Allegri, principale responsabile di una stagione... Napoli-Milan SHOCK: gli INSULTI di Allegri a Oriali, rischio SQUALIFICA Temi più discussi: Napoli-Milan, la decide Politano. E i tifosi rossoneri invocano un attaccante; Napoli-Milan, la guerra dei follower: chi domina sui social?; Napoli-Milan 1-0, De Laurentiis esulta: Conte bravissimo; Il Napoli presenta la sfida contro il Milan: il post degli azzurri sui social. Napoli-Milan 1-0: Politano entra, segna e regala il secondo posto a ConteLa sfida tra Napoli e Milan è molto più di una semplice partita: è un confronto tra due delle squadre più prestigiose e affascinanti del calcio italiano, capaci ... ilmattino.it Politano sui social dedica la vittoria ai tifosi: Buona Pasquetta, NapoliL'esterno azzurro, autore del gol decisivo in Napoli-Milan, dedica i tre punti alla città ed a tutti i tifosi Buona Pasquetta, Napoli, la dedica di Matteo Politano che, tramite il suo profilo Instag ... tuttonapoli.net NapoliMagazine.Com. . VIDEO NM - Napoli-Milan, la storia della piccola Francesca nata 9 anni fa quando alla mamma si ruppero le acque mentre era allo Stadio Delia Paciello - facebook.com facebook #Conte dopo Napoli-Milan: "Scudetto, siamo realisti. Non dovremmo sbagliare mai" #SkySport x.com