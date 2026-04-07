Napoli-Milan la moviola | bene l’arbitro Doveri Anche se resta un forte dubbio …

Nella partita tra Napoli e Milan, l'arbitro Doveri ha preso decisioni che sono state analizzate dalla Gazzetta dello Sport. L'articolo in edicola oggi si concentra sugli episodi giudicati dalla moviola, evidenziando che l'arbitro ha agito correttamente in diverse circostanze, anche se rimane un dubbio su un episodio specifico. La revisione delle azioni ha portato a commenti e valutazioni sulla gestione della partita.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Napoli-Milan 1-0, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 decisa da un gol di Matteo Politano al 79' per i padroni di casa. Sufficienza piena, voto 6, per l'arbitro del match, il signor Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1. Motivo? "Nessun grosso errore, aree ben monitorate, ma qualche imprecisione c'è e un grosso dubbio resta", ha scritto la 'rosea'. Di cosa ha parlato, nello specifico? Vediamo nel dettaglio. Al 12’, intervento di Alessandro Buongiorno in ritardo su Luka Modric: ammonizione solare. Al 13’,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli-Milan, la moviola: bene l’arbitro Doveri. Anche se resta un forte dubbio … Napoli, McTominay resta in forte dubbio per l’AtalantaTempo di lettura: 2 minuti Schemi, studio dell’avversario, ma quest’anno per il Napoli tutto parte dall’ infermeria per l’avvicinamento e le... Moviola Napoli Milan, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Doveri: ecco cosa è successoManna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il... SCANDALO NAPOLI-MILAN 2-0. ESPLODE LA BUFERA. LA VERITÀ SHOCK CHE NESSUNO VI MOSTRA Temi più discussi: Pressing: La moviola di Napoli-Milan: Pavlovic giù in area, era rigore? Video; Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo posto; La moviola di Napoli-Milan: gli episodio del big match da analizzare; Napoli-Milan, moviola: Buongiorno rischia grosso, Politano gol e giallo, cosa ha fatto l’arbitro. Napoli-Milan, moviola: Buongiorno rischia grosso, Politano gol e giallo, cosa ha fatto l’arbitroLa prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Maradona nel posticipo della 31esima giornata di serie A Napoli-Milan analizzata ai raggi X da Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it La Moviola – Doveri arbitra con sicurezza ma sul taccuino manca un gialloSolo 6 falli fischiati nel primo tempo. È il manifesto di Doveri (Il Cds vota 6)che mostra subito il suo stile con la soglia del fallo sempre ... ilnapolionline.com Full-time: Napoli-Milan 1-0 #napoli #milan #ilmattino - facebook.com facebook #Conte dopo Napoli-Milan: "Scudetto, siamo realisti. Non dovremmo sbagliare mai" #SkySport x.com