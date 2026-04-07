Dopo la partita tra Napoli e Milan, l'allenatore azzurro ha commentato ai giornalisti, sottolineando che la vittoria era un obiettivo per la sua squadra, mentre per l’avversario non era un risultato obbligato. La conferenza si è svolta subito dopo il match, con attenzione rivolta alle dichiarazioni dell’allenatore e ai temi legati all’andamento della gara. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle strategie adottate.

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul secondo posto: "Se squadre come il Milan e la Juve hanno come obiettivo la Champions, e quindi sono tutti contenti, non capisco perché qui a Napoli sembra che debba essere tutto dovuto. Abbiamo portato due trofei in due anni e adesso dobbiamo mettere in ghiaccio la qualificazione in Champions. La seconda posizione dimostra che stiamo onorando lo Scudetto e la storia del Napoli. In 7 partite dobbiamo dare il massimo: i ragazzi lo sanno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, Conte: “Per noi è dovuto vincere e per loro no?”

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Verso Napoli-Milan, in dubbio due titolari di Conte: ecco come procede il loro recuperoRimanendo sul colore azzurro, dopo la sosta ci sarà Napoli-Milan, 31^ turno di campionato in programma lunedì 6 aprile.

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