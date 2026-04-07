Dopo la partita tra Napoli e Milan, vinta dai padroni di casa, negli studi di Pressing si è verificato un acceso confronto tra Trevisani e l'Ordine. L'episodio ha portato l'Ordine a emettere un'ordinanza che ha definito la discussione come una

Nella serata di ieri è andato in scena il big match della 31esima giornata: Napoli-Milan. Ad uscire vittoriosi dal 'Maradona' sono stati gli azzurri di Antonio Conte che, grazie al gol di Politano, hanno battuto il Milan di Massimiliano Allegri. Negli studi di Pressing, dopo la partita, Riccardo Tervisani ha voluto analizzare la prestazione dei rossoneri, sollevando molte polemiche, con Franco Ordine che ha voluto commentare il pensiero del giornalista. Ecco, di seguito le sue parole: Ordine: "Sapete qual è la squadra che non ha ancora recuperato la sua migliore forza? Il Milan" Trevisani: "Oggi dalla panchina hai messo Leao, Pulisic e Gimenez e la situazione è peggiorata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, bufera a Pressing: Ordine contro Trevisani, “Una stupidaggine!”

‘Scontro’ tra Trevisani e Ordine sul Milan: “Siete ossessionati, parlano i fatti”Durante la puntata di 'Pressing' (programma di Mediaset) andata in onda ieri sera, il giornalista Franco Ordine ha parlato dei problemi legati alla...

Ordine: “Il fatto che il Milan sia in alto è un miracolo”. Replica a TrevisaniDurante la puntata di 'Pressing' (programma di Mediaset) andata in onda ieri sera, il giornalista Franco Ordine ha parlato dei problemi legati alla...

Temi più discussi: Napoli-Milan: dopo la manita dell'Inter, in palio più l'argento che l'oro (ma guai a rassegnarsi); Serie A, il Napoli piega il Milan 1-0 e sale al secondo posto; Foto: Maltempo Molise, soccorsi due allevatori bloccati da bufera di neve; Mi piacerebbe vivere a Madrid: bufera su Enzo Fernandez, tifosi del Chelsea furibondi.

Napoli-Milan 1-0: Politano decide il big match del MaradonaDiretta Napoli-Milan di Lunedì 6 aprile 2026: gara molto bloccata, equilibrio rotto dalla rete del neo entrato Politano al 34' della ripresa ... calciomagazine.net

Napoli-Milan 1-0: Politano entra, segna e regala il secondo posto a ConteLa sfida tra Napoli e Milan è molto più di una semplice partita: è un confronto tra due delle squadre più prestigiose e affascinanti del calcio italiano, capaci ... ilmattino.it

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#Conte dopo Napoli-Milan: "Scudetto, siamo realisti. Non dovremmo sbagliare mai" #SkySport x.com