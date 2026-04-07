Napoli da -14 a -7 | ritardo dimezzato dall' Inter e nuovo ruolo di antagonista

A Napoli, il calo di punti rispetto all’Inter si è ridotto da -14 a -7, segnando un miglioramento nel rendimento della squadra. Durante la settimana, uno dei giocatori ha parlato a Radio Crc, riferendo che due suoi compagni, reduci dall’esperienza con la Nazionale a Zenica, erano tornati sconfortati e in cattive condizioni psicologiche. La squadra si prepara ora a una fase in cui assume un ruolo di antagonista nel campionato.

Napoli, 7 aprile 2026 – A sentire Pasquale Mazzocchi, in settimana intervenuto a Radio Crc, Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, i due reduci del Napoli della sfortunata e censurabile spedizione della Nazionale a Zenica, erano tornati abbacchiati e in pessime condizioni psicologiche. Sarà. Fatto sta che sono proprio loro tra i migliori degli azzurri nella gara del Maradona contro il Milan, quella che metteva in palio il secondo posto e, Inter permettendo, forse pure qualcosa in più: in particolare Politano al 79' sblocca una contesa fino a quel momento piuttosto avara di emozioni, consentendo ai suoi di inanellare la quinta vittoria di fila, di superare in classifica i rossoneri e di restare in scia alla capolista, seppur con 7 punti da recuperare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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