Napoli buona prova di Giovane alla prima da titolare

Un giocatore del Napoli ha esordito questa stagione come titolare e ha mostrato una buona prestazione. La sua presenza in campo ha ricevuto commenti positivi dai quotidiani sportivi, che hanno valutato favorevolmente la sua prova. La partita si è conclusa con un risultato che ha soddisfatto la squadra, e il giovane ha dimostrato sicurezza e determinazione durante tutto l’incontro.

L’esordio da titolare in stagione con la maglia del Napoli di Giovane, ha convinto tutti i quotidiano che hanno promosso la prova del brasiliano contro il Milan. Voto 6 per La Gazzetta dello Sport“Suona la sveglia dopo 50' di noia mortale, con un bolide dalla distanza disinnescato da Maignan. Dentro per il forfait di Hojlund, fatica ma lotta”. Voto 6 per il Corriere dello Sport“Messo in avanti per l’assenza di Hojlund. Spreca una fuga nel primo tempo, ma nel secondo è Maignan con una gran parata a togliergli la prima gioia”. Napoli, Alisson Santos sarà riscattato. Il brasiliano ha convinto tutti Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, buona prova di Giovane alla prima da titolare Prima prova del Campionato italiano Motorally ad Alassio: buona la prima per Nicola “Traverso” Di Piero in sella alla Kove 800Il fuoristradista anconetano, al debutto con la nuova moto, ha concluso entrambe le giornate classificandosi 9° di categoria sabato e 13° domenica a... Giovane Juve, il Napoli prova a chiudere il colpo: ma è prima necessaria quella cessioneBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. NAPOLI SCATENATO: non solo Giovane, arrivano due esterni di livello assoluto Temi più discussi: Napoli - 3ª prova Campionato di Serie A1-A2-B di Artistica; Napoli, De Laurentiis: Bravissimo Conte, contento per Politano e bella prova di tutti; Napoli-Milan, le pagelle: Politano decisivo, buona prova generale degli azzurri; Napoli, De Laurentiis: Bravissimo Conte, contento per Politano e bella prova di tutti. Napoli, buona prova di Giovane alla prima da titolareForzAzzurri.net - Napoli, Giovane convince L'esordio da titolare in stagione con la maglia del Napoli di Giovane, ha convinto tutti i quotidiano che hanno promosso la prova ... forzazzurri.net Napoli, ora tutto sul campionato: da dove ripartire dopo la buona prova col ChelseaIl risultato finale condanna il Napoli, ma la sfida contro il Chelsea non può essere archiviata solo come una prova negativa. Finché ha avuto energie, la squadra di Conte è riuscita a restare dentro ... tuttomercatoweb.com NAPOLI-MILAN: UN EPISODIO RESTA DUBBIO IL PUNTO DELLA GAZZETTA - facebook.com facebook Il Milan ko a Napoli. Il CorSport: "Nkunku e Fullkrug mai pericolosi. L'attacco non c'è" x.com