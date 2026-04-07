Napoli batte il Milan 1-0 | Politano decide e gli azzurri sorpassano i rossoneri

Nel match di campionato, il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan grazie a un gol di Politano, che ha battuto il portiere avversario. La partita si è conclusa con gli azzurri che hanno conquistato il secondo posto in classifica, superando i rossoneri. La sfida è stata caratterizzata da un ritmo intenso, con il Napoli che ha sfruttato l’occasione per ottenere la vittoria.

Politano beffa Maignan: Napoli 1-0 Milan e secondo posto conquistato. Il Napoli non fallisce l’occasione: al termine di una partita intensa, gli azzurri battono 1-0 il Milan e conquistano il sorpasso sui rossoneri al secondo posto in classifica. Nonostante l’assenza improvvisa di Hojlund, la squadra di Conte ha imposto il proprio gioco, pur senza trovare subito la lucidità per sbloccare il risultato. Il Milan, come spesso accaduto in questa stagione, ha provato a far male soprattutto sulle ripartenze. La differenza l’hanno fatta i cambi: Alisson Santos e soprattutto Matteo Politano, che poco prima dell’80’ ha trovato il gol vittoria con un sinistro secco di controbalzo che ha beffato Maignan sul suo palo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli batte il Milan 1-0: Politano decide e gli azzurri sorpassano i rossoneri Napoli-Milan di Serie A 1-0: gli azzurri sorpassano i rossoneri | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le... Napoli-Milan, la decide Politano. E i tifosi rossoneri invocano un attaccanteIl Napoli batte il Milan 1-0 nello scontro diretto del Maradona, grazie alla rete di Politano e la squadra di Conte si prende il secondo posto,... Temi più discussi: Napoli-Milan 1-0, al Maradona decide il gol di Politano; Serie A, il Napoli piega il Milan 1-0 e sale al secondo posto; Napoli batte il Milan e vola: -7 dalla vetta, quinta vittoria di fila; Napoli - Milan (1-0) Serie A 2025. Napoli, decide Politano: Conte batte il Milan e lo scavalca in classificaAl Maradona Conte e Allegri si sfidano per una gara decisiva per il secondo posto: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Napoli-Milan 1-0, il Napoli batte il Milan e si riprende il secondo postoNapoli-Milan 1-0 al Maradona: Politano decide il match, il Napoli supera i rossoneri in classifica e si ritrova al secondo posto ... ilmetropolitano.it Il #Napoli di Antonio Conte batte il Milan 1-0 con la rete di #Politano al 79' che vale il sorpasso sui rossoneri e il -7 dalla capolista. Il tecnico dei partenopei ringrazia i suoi per non aver mai mollato e parla di obiettivo Champions da blindare. #Conte: «Man - facebook.com facebook Il #Napoli batte il Milan e lo sorpassa al 2° posto, restando a -7 dall'Inter. #Conte: «Mancano 7 gare, è un passo importante per la Champions. Scudetto Siamo realisti, l'Inter merita il primato. Noi non dobbiamo sbagliare nulla e sperare che davanti perda x.com