Musicultura e Lunaria Più spazi e più serate

Da ilrestodelcarlino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Musicultura annuncia un aumento degli spazi e delle serate dedicate alla musica, con un progetto che prevede una maggiore presenza in aree urbane. La manifestazione si appresta a espandersi, coinvolgendo più luoghi e offrendo più appuntamenti rispetto alle edizioni passate. Questa scelta mira a offrire un palinsesto più ricco e diversificato, mantenendo comunque la sua tradizione di valorizzazione dei talenti emergenti.

Musicultura si prepara a cambiare volto e ad aprirsi maggiormente alla città. L’edizione dell’anteprima dei finalisti, in programma a Recanati il 23 e 24 aprile, manterrà il suo cuore al teatro, ma sarà affiancata da una serie di iniziative collaterali pensate per coinvolgere il tessuto urbano e i visitatori. L’obiettivo è superare il modello concentrato esclusivamente nelle due serate principali, introducendo un sistema di eventi diffusi prima e dopo il festival: esibizioni in piazza e in altri luoghi della città accompagneranno, infatti, il programma ufficiale. L’idea è di creare un’offerta più ampia e continuativa, capace di incentivare la permanenza dei turisti per l’intero fine settimana, dalla giornata di venerdì fino alla domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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