Lorenzo Musetti ha concluso l’anno scorso con un piazzamento tra i migliori e solo un avversario, l’attuale numero uno del mondo, è stato superiore a lui. Dopo una crescita costante, nel 2025 Musetti si è affermato stabilmente tra i dieci migliori del ranking, grazie anche alle vittorie su campi lenti. La sua carriera ha segnato un progresso importante rispetto agli anni passati.

Lorenzo Musetti si appresta a debuttare sulla terra. L’amata terra. L’esordio stagionale non è affatto semplice: di fronte c’è il beniamino locale Valentin Vacherot, che in autunno stupì tutti conquistando il Masters 1000 di Shanghai partendo dalle qualificazioni. Ma nel 2025 “Lollo” ha raggiunto la finale a Montecarlo e, nei tornei sul rosso, è stato secondo al mondo, dietro al re Alcaraz. Sì, perché l’esplosione del talento di Carrara, che l’anno scorso iniziò la stagione al 17° posto Atp issandosi fino alla sesta posizione a giugno, si è materializzata proprio sul lento, con un filotto di risultati impressionante. Una settimana dopo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti torna sulla terra: l'anno scorso solo Alcaraz è stato migliore di lui

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Ed ecco le classifiche aggiornate CLASSIFICA ATP Jannik si porta a soli 1.190 punti da Alcaraz. Mentre Zverev grazie alla doppia semifinale IndianWells-Miami e ai forfait di Djokovic torna in testa posizione. Musetti mantiene la Top5. CLASSIFICA RACE Carl - facebook.com facebook