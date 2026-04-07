Muros al buio | l’ultimatum del sindaco tra blackout e proteste

Il sindaco di Muros ha presentato proteste ufficiali all’Enel e alla prefetta di Sassari riguardo ai continui blackout che interessano il centro abitato da diverse settimane. La situazione ha portato a momenti di disagio tra i residenti, con il sindaco che ha chiesto interventi immediati per risolvere il problema. Le comunicazioni sono state inviate in un tentativo di trovare una soluzione definitiva alla questione.

Il sindaco di Muros, Federico Tolu, ha inviato formali proteste all’Enel e alla prefetta di Sassari per denunciare i ripetuti blackout che colpiscono il centro abitato da diverse settimane. L’amministrazione comunale interviene con decisione per fermare un’emergenza energetica ormai intollerabile. Il primo cittadino ha messo nero su bianco la propria indignazione attraverso due missive ufficiali, richiedendo soluzioni immediate ai guasti della rete elettrica. I disagi toccano ogni ambito della vita locale. La popolazione soffre l’instabilità della corrente, mentre le imprese commerciali e i presidi essenziali vedono compromessa la loro operatività quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muros al buio: l’ultimatum del sindaco tra blackout e proteste Vie del centro ancora al buio: lunedì sera blackout nella città murata tra via Volta e via DiazLunedì sera, nel cuore di Como, una vasta porzione di centro storico è rimasta completamente al buio. Blackout a Monza: un quartiere rimane al buioGrossi disagi nella serata di ieri, 27 febbraio, nel quartiere Cristo Re-Libertà a Monza. Si parla di: Iniziative casse malati, non è un derby tra Governo e Parlamento; Cuccioli di barboncino nano salvati al valico di Pesek: viaggio infernale su un autobus.