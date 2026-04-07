A Mumbai, un cane di nome Lucifer si fa notare per aver passato del tempo a osservare il tramonto da un balcone, ignorando il rumore e il traffico della città. La scena si è svolta in un momento di tranquillità, lontano dal caos quotidiano, con Lucifer che si ferma a guardare il cielo al calar della sera. La sua presenza ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno condiviso immagini della scena sui social.

A Mumbai, un cane di nome Lucifer ignora il frastuono cittadino per osservare il tramonto da un balcone. Il video condiviso dall’utente @agniuncle mostra l’animale immobile mentre il cielo assume tonalità dorate. La scena si svolge in una metropoli dove il traffico è fonte di stress costante, caratterizzato da clacson incessanti e un rumore onnipresente che ricorda un grido collettivo. In questo scenario caotico, Lucifer sceglie di non prestare attenzione al disordine urbano. L’animale resta fermo, rivolto verso l’orizzonte, senza mostrare segni di agitazione. Non emette guaiti, non cammina nervosamente e ignora persino la presenza del suo proprietario per concentrarsi esclusivamente sulla luce solare calante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mumbai: il cane Lucifer sfida il caos con un tramonto

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