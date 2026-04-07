Mozart e la Pasqua l’emozione della musica sacra alla Cattedrale

Durante il periodo pasquale, si rinnova la collaborazione tra la Diocesi di Piacenza-Bobbio e la Fondazione Teatri di Piacenza. Quest’anno, nella Cattedrale di Piacenza, si terrà un concerto di musica sacra che include un capolavoro di Mozart. L’evento si svolge in un ambiente caratterizzato da un’atmosfera di spiritualità e di grande pregio architettonico. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale.

A conclusione della Stagione Concertistica del Teatro Municipale, venerdì 10 aprile alle 20,30 risuonerà in Duomo la Messa dell’Incoronazione in do maggiore per soli, coro, organo e orchestra K 317 di Wolfgang Amadeus Mozart. La direzione è affidata alla bacchetta di Massimo Raccanelli alla guida dell’Orchestra Farnesiana e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati, con le voci soliste di Nikoletta Hertsak, Giuseppina Bridelli, Raffaele Feo e Mattia Denti. Composta nel 1779, l’opera coniuga solennità liturgica e straordinaria brillantezza espressiva: La “Missa brevis et solemnis” è articolata nelle sei sezioni canoniche dell’ordinario e si inserisce nel contesto della produzione sacra salisburghese del compositore, segnandone un apice qualitativo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Furto in cattedrale a Lamezia, rubata corona d’argento da immagine sacraI ladri, evidentemente disturbati, non sono riusciti a rubare l’altra corona in rilievo sull’immagine della Madonna.

Dai concerti di musica sacra ai riti della tradizione: ecco la Settimana Santa a LancianoMusica, tradizione e rinnovamento spirituale: sono gli ingredienti della Settimana Santa a Lanciano, la cui organizzazione è curata...

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Mozart e la Pasqua, l’emozione della musica sacra alla CattedraleSi rinnova anche quest’anno, nel periodo della Pasqua, la collaborazione tra Diocesi di Piacenza-Bobbio e Fondazione Teatri di Piacenza, con l’emozione dell’ascolto di un capolavoro di musica sacra ... ilpiacenza.it

Concerto di Pasqua 2026 della Sibelius: Händel, Mozart e HaydnCon il tradizionale Concerto di Pasqua si conclude la nona edizione de I concerti della Sibelius. L'appuntamento per ascoltare le musiche di Händel, Mozart e Haydn è il 6 aprile 2026, Lunedì dell'Ange ... mentelocale.it

Dopo 47 anni, la stagione estiva dell’Accademia di Santa Cecilia torna nella #BasilicadiMassenzio! Dal 2 luglio, grandi concerti con Cajkovskij, Verdi, Gershwin, Mozart e Vivaldi con un nuovo allestimento di Alvisi Kirimoto. Scopri di più ow.ly/bSYO50YCN x.com

La passione per Mozart, per gli spaghetti western, per le contraddizioni. Mentre Firenze celebra l’artista con una grande retrospettiva, il figlio lo racconta: “Amava la leggerezza” - facebook.com facebook