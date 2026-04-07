Moviola Napoli-Milan per Doveri qualche errore e un grosso dubbio Ecco l’episodio incriminato

Nella partita tra Napoli e Milan, il direttore di gara Doveri ha evidenziato alcuni errori e un dubbio rilevante riguardante un episodio specifico. La Gazzetta dello Sport ha analizzato i momenti da moviola, soffermandosi su dettagli che potrebbero aver influenzato le decisioni arbitrali. L’attenzione si concentra su un episodio che ha suscitato discussioni e che sarà oggetto di approfondimento nei prossimi giorni.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Napoli-Milan 1-0, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 decisa da un gol di Matteo Politano al 79' per i padroni di casa. Sufficienza piena, voto 6, per l'arbitro del match, il signor Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1. Motivo? "Nessun grosso errore, aree ben monitorate, ma qualche imprecisione c'è e un grosso dubbio resta", ha scritto la 'rosea'. Di cosa ha parlato, nello specifico? Vediamo nel dettaglio. Al 12’, intervento di Alessandro Buongiorno in ritardo su Luka Modric: ammonizione solare. Al 13’,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moviola Napoli-Milan, per Doveri “qualche errore e un grosso dubbio”. Ecco l’episodio incriminato Moviola Napoli Milan, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Doveri: ecco cosa è successoManna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il... Napoli-Milan, la moviola: bene l’arbitro Doveri. Anche se resta un forte dubbio …'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Napoli-Milan 1-0, partita della 31^ giornata della Serie A... Temi più discussi: Pressing: La moviola di Napoli-Milan: Pavlovic giù in area, era rigore? Video; Pressing: La moviola di Inter-Roma: manca un rigore per l'Inter? Video; Pressing: Domenica 5 aprile Video; Pressing: Trevisani: Anti-Inter? Se il Milan vincesse a Napoli... Video. Napoli-Milan, moviola: Buongiorno rischia grosso, Politano gol e giallo, cosa ha fatto l’arbitroLa prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Maradona nel posticipo della 31esima giornata di serie A Napoli-Milan analizzata ai raggi X da Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it Napoli-Milan, c'era un rigore su Pavlovic? La moviola di CesariNapoli-Milan è stata una partita molto corretta dal punto di vista arbitrale e non ha lasciato grosse polemiche nel post partita. I rossoneri hanno leggermente protestato per due episodi che hanno vis ... msn.com La #moviola di #NapoliMilan: poco da segnalare. Ma secondo La Gazzetta dello Sport c'è un episodio che ... Per scoprire di cosa stiamo parlando, leggi nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook #NapoliMilan La moviola x.com