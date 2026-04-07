Movida sicura? Ci pensano loro | 15 mila euro du’ etilometri e tanta buona volontà

In città, le autorità hanno messo in atto un intervento per regolamentare la movida notturna, con un investimento di 15 mila euro e l’uso di due etilometri. La misura mira a garantire un’ordinata vita notturna, sostenuta anche dalla collaborazione di volontari. La comunicazione ufficiale del Comune annuncia che la situazione è sotto controllo e che le iniziative sono state messe in atto per mantenere la sicurezza nelle zone più frequentate di sera.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo AREZZO – La movida aretina è salva. O almeno, così pare. Con 15 mila euro, qualche operatore volenteroso e un paio di aggeggi per misurà quanto hai bevuto, il Comune rilancia “Arezzo Safe Street 2026”. E via, tutti più sicuri. sulla carta. Il progetto, affidato all’associazione Dog (che ormai è di casa, visto che si va per il sesto anno), promette interventi serali e notturni nelle piazze della città. Tradotto: mentre qualcuno fa serata, c’è chi gira a controllà che tu un faccia troppo il fenomeno. Circa 600 ore di attività fino a dicembre: praticamente un secondo lavoro, ma senza discoteca inclusa. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Movida sicura? Ci pensano loro: 15 mila euro, du’ etilometri e tanta buona volontà Movida sicura, multati cinque parcheggiatori abusivi: sanzioni stradali per oltre 50 mila euroLe infrazioni stradali più comuni, rilevate durante i controlli tra le vie della movida, riguardano: la mancata revisione, l’assenza di copertura... Leggi anche: Il lunedì dell'angelo con dedica di Daniele Silvetti: "Ci vuola tanta pazienza, tanta...Buona Pasquetta"