Morto Nanni Cagnone addio al poeta di Bomarzo ricordato da Vasco Rossi | Entrambi amanti della libertà

Nanni Cagnone, poeta e scrittore residente a Bomarzo, è deceduto il 4 aprile dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Figura di rilievo nel mondo letterario, aveva scelto di vivere nel borgo viterbese. Recentemente, Vasco Rossi ha ricordato pubblicamente il poeta, sottolineando il suo amore per la libertà. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro.

Il borgo della Tuscia piange la scomparsa dello scrittore avvenuta dopo una malattia. L'amministrazione locale esprime vicinanza alla famiglia mentre la celebre voce di Zocca celebra l'amico Bomarzo perde uno dei suoi figli adottivi più illustri. Si è spento il 4 aprile, dopo aver combattuto contro una lunga malattia, Nanni Cagnone, figura di primo piano nel panorama letterario contemporaneo che aveva scelto la pace del borgo viterbese come sua dimora. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che per anni ha convissuto con la presenza colta e mai ostentata di un uomo capace di spaziare con eleganza tra i versi e la prosa, mantenendo sempre un profilo riservato nonostante la caratura internazionale del suo lavoro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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