È deceduto il 12enne di Cesena rimasto gravemente ferito in un incidente sulle piste di San Martino di Castrozza venerdì scorso. La famiglia del ragazzo ha comunicato la sua morte, che è stata confermata dalle autorità competenti. La vittima si trovava in montagna per praticare sci, quando si è verificato l’incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta Mathias Tonti, il 12enne di Cesena feritosi gravemente sulle piste di San Martino di Castrozza venerdì scorso. Il ragazzo è morto oggi alle 8.30 all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era statao portato in gravi condizioni dopo l'incidente. Il ragazzo, mentre sciava, è caduto autonomamente sbattendo violentemente la testa. Soccorso immediatamente dai manutentori della pista, è stato prelevato dall’elisoccorso trentino per ricoverarlo urgentemente in Neurochirurgia. La famiglia ha deciso di donare gli organi del giovane. “Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco – lo ricorda il padre in un post su Facebook – Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Morto a 12 anni dopo l'incidente sugli sci: il dramma di Mathias TontiIl giovane era rimasto coinvolto in una bruttissima caduta sulle nevi di San Martino di Castrozza nei giorni scorsi.

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Temi più discussi: Mathias Tonti muore a 12 anni quattro giorni dopo l'incidente sulle piste da sci, il papà: Porteremo con noi il suo modo di affrontare...; Dodicenne muore in ospedale dopo una caduta con gli sci a San Martino di Castrozza; Dodicenne muore dopo l'incidente sugli sci in Primiero: donati gli organi.

Morto Mathias Tonti, il 12enne di Ravenna caduto mentre sciava a San Martino di Castrozza(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta Mathias Tonti, il 12enne di Cesena feritosi gravemente sulle piste di San Martino di Castrozza venerdì scorso. Il ragazzo è morto oggi alle 8.30 all’ospedale Santa Chia ... ilnapolionline.com

Mathias Tonti non ce l'ha fatta: il 13enne è morto in ospedale alcuni giorni dopo una terribile caduta sugli sci. Donerà gli organiTRENTO. Mathias Tonti non ce l'ha fatta. Il 13enne di Cesena, che venerdì 3 aprile era rimasto vittima di un gravissimo incidente sugli sci, è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento dove era stato ... ildolomiti.it

Mathias Tonti non ce l’ha fatta: è morto a 12 anni dopo la caduta sugli sci - facebook.com facebook

Mathias Tonti, 12 anni, non ce l’ha fatta dopo una caduta sugli sci a San Martino di Castrozza. La famiglia annuncia la donazione degli organi. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com