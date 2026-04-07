Due donne sono morte in circostanze ancora da chiarire dopo aver consumato cibo contaminato. I loro corpi sono stati trovati in casa, e sulle prime analisi si è riscontrato la presenza di sostanze velenose nel pasto. Le autorità stanno indagando per verificare se si tratti di un incidente o di un gesto intenzionale, mentre si attendono i risultati delle analisi tossicologiche. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono purtroppo decedute a causa di avvelenamento dopo aver consumato la cena della Vigilia di Natale. I due decessi si sono verificati all’ospedale di Campobasso, generando un profondo lutto nella comunità locale. Le prime notizie parlavano di una tragedia legata a un sospetto di intossicazione alimentare. Tuttavia, le indagini hanno avviato un giro di eventi che hanno cambiato drasticamente la comprensione di questa vicenda. I risultati preliminari... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Morte tragica di madre e figlia: veleno nel cibo per Antonella e Sara.

Morte dopo Natale a Campobasso, non era cibo: madre e figlia uccise con un veleno invisibileDa sospetta intossicazione a ipotesi di omicidio Quella che sembrava una tragedia domestica legata a un’intossicazione alimentare si trasforma ora in...

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di velenoLa tragica vicenda di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, continua a far tremare il Basso Molise.

Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso - Storie italiane 30/12/2025

Temi più discussi: I punti oscuri della morte di mamma e figlio: il laghetto isolato, il passeggino abbandonato, le testimonianze; Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Madre di 27 anni muore in casa, i figli di 5 e 7 anni chiamano il papà: La mamma dorme da tanto tempo.

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Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famigliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia ... tg24.sky.it

La tragica morte dell'ex assessore Giuseppe Pirani scuote la comunità di Pontinia. Il corpo di Pirani, trovato nel suo terreno, porta con sé numerosi segni di violenza, e le indagini suggeriscono che il movente possa essere legato a dispute familiari su soldi e te - facebook.com facebook