Morte tragica di madre e figlia | veleno nel cibo per Antonella e Sara

Da napolipiu.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne sono morte in circostanze ancora da chiarire dopo aver consumato cibo contaminato. I loro corpi sono stati trovati in casa, e sulle prime analisi si è riscontrato la presenza di sostanze velenose nel pasto. Le autorità stanno indagando per verificare se si tratti di un incidente o di un gesto intenzionale, mentre si attendono i risultati delle analisi tossicologiche. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono purtroppo decedute a causa di avvelenamento dopo aver consumato la cena della Vigilia di Natale. I due decessi si sono verificati all’ospedale di Campobasso, generando un profondo lutto nella comunità locale. Le prime notizie parlavano di una tragedia legata a un sospetto di intossicazione alimentare. Tuttavia, le indagini hanno avviato un giro di eventi che hanno cambiato drasticamente la comprensione di questa vicenda. I risultati preliminari... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Morte tragica di madre e figlia: veleno nel cibo per Antonella e Sara.

Morte dopo Natale a Campobasso, non era cibo: madre e figlia uccise con un veleno invisibileDa sospetta intossicazione a ipotesi di omicidio Quella che sembrava una tragedia domestica legata a un’intossicazione alimentare si trasforma ora in...

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Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso - Storie italiane 30/12/2025

Video Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso - Storie italiane 30/12/2025

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